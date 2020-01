"A casa di Zaniolo questo è sicuro, oltre al ginocchio c'è di rotto pure il culo". È questo lo striscione offensivo esposto oggi da alcuni ultras laziali a Ponte Milvio a poche ore dal derby tra Roma e Lazio allo Stadio Olimpico. Il riferimento è molto probabilmente a Francesca Costa, la madre del giocatore romanista infortunato al ginocchio. Non è la prima volta che, in occasione del derby, la madre di Nicolò Zaniolo viene insultata dai tifosi laziali. Ed è proprio il giocatore della Roma e la sua famiglia che negli ultimi giorni sono al centro degli sfottò – offensivi e pesanti – degli ultras. Solo ieri notte, infatti, un altro striscione è stato esposto a Trigoria con scritto: "Zaniolo come Rocca? Zoppo de Roma". Accanto, l'immagine di una sedia a rotelle. Il riferimento era a Francesco Rocca, ex ternino giallorosso e attualmente osservatore della Nazionale italiana, vittima di un grave infortunio quando era giocatore della Roma.

Derby Roma Lazio, task force in campo all'Olimpico

"Sfondiamoli". Questa l'unica parola di Nicolò Zaniolo a commento delle offese nei suoi confronti da parte di alcuni ultras laziali. Oggi alle 18 si giocherà il derby tra Roma e Lazio, e la Questura di Roma ha disposto misure di sicurezza molto alte per la giornata. Nella zona dello Stadio Olimpico non si potrà parcheggiare (le macchine che non sono state spostate nelle scorse ore saranno tutte rimosse), i supporters romanisti e laziali dovranno arrivare da direttrici differenti, e nelle vie vicine allo stadio non si potrà vendere nessuna bevanda in vetro. All'evento sono attese 60mila persone, ed è stata messa in campo una task force composta da Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale Roma Capitale, coordinata dal dirigente della Divisione Polizia Amministrativa della Questura. Il coordinamento sarà curato dal Centro per la gestione della sicurezza dell'evento, istituito appositamente presso le sale della Questura di Roma.