in foto: Lo striscione contro Zaniolo

Si infuoca la vigilia del derby Roma-Lazio a causa di uno striscione di insulti apparso nella notte a Trigoria e dedicato al calciatore della Roma Niccolò Zaniolo, attualmente infortunato. "Zaniolo come Rocca? Zoppo de Roma", la scritta nera su sfondo bianco. Accanto, l'immagine di una carrozzina per disabili. Il lenzuolo, recapitato da alcuni ultras della Lazio, è stato subito staccato dagli addetti dei campi del centro tecnico ‘Fulvio Bernardini'. Il riferimento è a Francesco Rocca, soprannominato Kawasaki, ex terzino giallorosso, ex commissario tecnico delle nazionali giovanili e attualmente osservatore della Nazionale Italiana. Rocca fu vittimo di diversi infortuni gravi e nel 1979, durante il derby, gli ultras laziali esposero in Curva Nord lo striscione: "Rocca bavoso, i morti non risuscitano". Quel derby fu anche quello in cui perse la vita il tifoso laziale Vincenzo Paparelli. La curva romanista reagì proprio a quegli striscioni e partì un razzo che oltrepassò tutto lo stadio e uccise Paparelli. In mattinata circa mille tifosi della Roma si sono riuniti davanti al centro sportivo di Trigoria per sostenere la squadra allenata dall'allenatore portoghese Paulo Fonseca.

Roma-Lazio, predisposto il piano sicurezza

Per domani (la partita è prevista alle ore 18 allo stadio Olimpico) è stato già predisposto il piano per garantire la sicurezza ai 60mila spettatori previsti all'interno dell'impianto del Foro Italico, che sarà aperto al pubblico dalle ore 15,30 (ma potrebbe essere anticipata). I tifosi laziali e romanisti sono invitati ad arrivare allo stadio secondo le direttrici tradizionali: Ponte Milvio per i laziali e Ponte Duca D’Aosta/Ponte della Musica per i romanisti. Previsto, cinque ora prima dell'inizio del match, lo sgombero dei veicoli in sosta nel quadrilatero compreso tra lo stadio, lungotevere M.llo Diaz, via Antonino di San Giuliano e via Macchia della Farnesina.