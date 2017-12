i

Scintille a distanza tra il sindaco di Parma Federico Pizzarotti – ormai sempre più lontano dal Movimento 5 stelle con cui conquistò il suo primo mandato – e la prima cittadina della capitale Virginia Raggi. Lo scambio al vetriolo nasce dalla richiesta della Regione Lazio di poter conferire negli inceneritori dell'Emilia Romagna, l'immondizia dei romani per 350 tonnellate al giorno, evitando così di mandare in tilt il delicato ciclo dei rifiuti di Roma ed evitar che le strade si riempiano di ‘monnezza'.

"Chi è più inefficiente chiede sostegno a chi è efficiente, ma questo è un alibi che non deve diventare un fatto sistematico. Avrei gradito una telefonata del Sindaco Raggi, ma sappiamo bene che i rapporti umani e le telefonate non sono nelle corde di molti esponenti del Movimento". Così Pizzarotti che, come si suol dire, non l'ha mandata a dire a Raggi, che a distanza risponde dalla messa di Natale all'ostello Caritas: "Come sapete bene,

gli accordi in tema di rifiuti sono tra Regioni… Poi se ho qualcosa da dire io generalmente la dico in faccia, non tramite giornali. Sono abituata così".