Un destino particolare quello che fa intrecciare il passato del Movimento Cinque Stelle con il suo presente. Argomento del contendere sono i rifiuti e in particolare la gestione di quelli prodotti a Roma, città amministrata dalla pentastellata Virginia Raggi. L’ipotesi è quella che la spazzatura della Capitale venga trasportata a Parma, il cui sindaco è l’ex grillino Federico Pizzarotti, fuori dal Movimento e rieletto come candidato civico negli scorsi mesi. L’ipotesi ora al vaglio è che i rifiuti di Roma, che saranno probabilmente in aumento durante le feste, vengano smaltiti nel termovalorizzatore di Parma.

Il sindaco di Parma Pizzarotti commenta: “Chi è più inefficiente chiede sostegno a chi è efficiente ma questo è un alibi che non deve diventare un fatto sistematico. Se la Regione Emilia Romagna, rispetto alla richiesta del Lazio, valuterà di fare una richiesta formale al Comune, ritengo che sarà un tema da Consiglio comunale. Parma non si sottrae al senso di responsabilità istituzionale, ma è bene chiarire un punto: in cinque anni la nostra città ha raggiunto l'80% di raccolta differenziata, divenendo uno dei modelli di eccellenza in Italia e in Europa”.

Sulla questione ieri era intervenuto anche il segretario del Pd Matteo Renzi: "Oggi leggevo che l'amministrazione comunale di Roma sta chiedendo aiuto per la gestione dei rifiuti all'Emilia Romagna: facile fare gli ambientalisti con i termovalorizzatori degli altri, no? E ironia della sorte vuole che l'aiuto venga da Parma dove la polemica contro il termovalorizzatore era stata una delle ragioni della vittoria a Cinque Stelle”.

In merito alla possibilità che la richiesta venga inoltrata proprio al comune di Parma, l’assessore regionale Paola Gazzolo spiega: “Sicuramente chiederemo a Parma: il suo impianto è il più moderno e tecnologico, oltre ad avere una grande capacità residua di smaltimento, visto che lì la differenziata è arrivata a quota 74%”. E proprio su questo ritorna Pizzarotti: “Se tutte le città facessero come noi non ci sarebbe bisogno di queste richieste. Questo vale per Roma, per il Lazio e per l'Emilia Romagna. Noi lo abbiamo fatto con fatica e impegno e non senza polemiche e azioni impopolari. Ed è per questo che avrei gradito una telefonata del sindaco Raggi, perché ogni Comune può avere delle difficoltà, ma sappiamo bene che i rapporti umani e le telefonate non sono nelle corde di molti esponenti del movimento”.