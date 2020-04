Continuano a diminuire i pazienti contagiati dal coronavirus ricoverati all‘ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma. Al momento sono 125, di cui 20 in condizioni più gravi che si trovano ricoverati nel reparto di terapia intensiva necessitando di supporto respiratorio. Lo comunica l'istituto specializzato in malattie infettive, punto di riferimento per la gestione dell'epidemia di Covid-19 a Roma e nel Lazio. Ieri i pazienti ricoverati erano in tutto 135, di cui 19 in terapia intensiva, e "in giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici" mentre "i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 336". Continua dunque il trend positivo che vede un aumento dei pazienti guariti e una diminuzione dei contagi.

Dal principale Covid Hospital della capitale arriva poi la notizia che "il Poliziotto appartenente al Commissariato di Spinaceto verrà dimesso nel pomeriggio della giornata odierna. A lui e alla sua famiglia vanno gli auguri da parte della comunità clinica e scientifica dello Spallanzani". L'agente, uno dei primi pazienti positivi nel Lazio assieme alla sua famiglia residente a Pomezia, era stato dichiarato guarito lo scorso 14 aprile dopo 50 giorni.

Ieri nella Regione Lazio si sono registrati 80 nuovi casi di contagio, 29 guariti e 14 morti. Per il terzo giorno di fila il numero di pazienti risultati positivi è stato sotto la soglia dei 100 nuovi casi. Negli ultimi due giorni si sono registrati due casi che si sono aggravati riguardanti pazienti giovanissimi: una bimba di 11 anni e un ragazzino di 15 anni sono stari ricoverati in terapia intensiva nel Covid Hospital del Bambino Gesù dedicato ai pazienti ai pazienti in età pediatrica.