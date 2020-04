in foto: Francesco Vaia, Istituto Spallanzani

Sono 135 i pazienti ricoverati nell'Istituto nazionale di Malattie Infettive, 19 si trovano in terapia intensiva e necessitano di supporto respiratorio. Sono i dati diramati dal bollettino dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di martedì 21 aprile. Il centro della Capitale in prima linea nella battaglia contro il coronavirus oggi conta 325 persone dimesse, asintomatiche o che presentano sintomi lievi della malattia, per le quali non è necessario il ricovero in ospedale. Sono tornate a casa, dove si trovano in regime di isolamento domiciliare, in attesa della completa guarigione o sono state trasferite in altre strutture del territorio preposte all'osservazione. In giornata, si apprede dall'Inmi, sono previste ulteriori dimissioni.

Primi pazienti nell'edificio ad alto isolamento

L'Istituto di Malattie Infettive ha comunicato che in giornata sono stati ospitati i primi pazienti di terapia intensiva nel nuovo edificio ad alto isolamento, finalmente attivo. I locali ospitano 20 posti di terapia intensiva messi a disposizione dalla Protezione Civile Nazionale circa un mese fa. "In meno di tre settimane sono stati allestiti con tutte le dotazioni tecnologiche, grazie alla Banca d'Italia e a tutti gli operatori – ha detto l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato – Il lavoro svolto ci consente in così breve tempo l’apertura di una struttura rimasta ferma per tanti anni. Con questi ulteriori 20 posti di terapia intensiva, tutti a pressione negativa, rafforziamo la risposta nella Capitale, nella ricorrenza del Natale di Roma, e lo Spallanzani diventa sempre di più il centro di riferimento nazionale”.