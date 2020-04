in foto: (La Presse)

Sono 80 i nuovi contagi di coronavirus registrati oggi nel Lazio, 29 i guariti e 14 i morti, superati i 100mila tamponi. Questi i dati emersi dalla task force giornaliera tra l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, i direttori sanitari delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale Bambino Gesù, per gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. Buone notizie arrivano dalle Asl di Latina e Rieti, dove oggi non si sono registrati nuovi casi. Al San Camillo di Roma non si registrano nuovi casi positivi in accesso al pronto soccorso negli ultimi tre giorni, mentre al Sant'Andrea da una settimana. Dal Bambino Gesù si apprende che una bimba di undici anni è stata ricoverata in terapia intensiva a scopo precauzionale. Continuano i controlli nelle case di riposo e strutture per anziani del territorio.

I dati dei contagi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: 12 nuovi casi positivi. 47 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle Rsa e case di riposo;

Asl Roma 2: 14 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 93 anni con precedenti patologie. 18 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle Rsa e case di riposo;

Asl Roma 3: 20 nuovi casi positivi di cui 7 in isolamento domiciliare. 2 decessi: donna 75 anni e un uomo di 81 anni. 22 persone sono uscite dall’isolamento. Continuano i controlli nelle Rsa e case di riposo del territorio: verifiche su una casa di riposo e un Istituto religioso;

Asl Roma 4: 1 nuovo caso positivo. 128 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Operative le Uscar alla Rsa di Santa Marinella e a Campagnano per controlli nelle case di riposo;

Asl Roma 5: 10 nuovi casi positivi. 3 decessi: una donna di 98 anni, un uomo di 87 anni e una donna di 75 anni, tutti con patologie pregresse. 11 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle Rsa e case di riposo;

Asl Roma 6: 15 nuovi casi positivi. 3 decessi: una donna 94, una donna di 91 anni e un uomo di 82 anni, tutti con precedenti patologie. 75 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle case di riposo e Rsa;

Asl Latina: 0 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 57 anni con precedenti patologie. 170 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si sta attivando il laboratorio per il test sierologico;

Asl Frosinone: 5 nuovi casi positivi. 20 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle Rsa e case di riposo;

Asl Rieti: 0 nuovi casi positivi. 3 decessi: un uomo di 57 anni, un uomo di 54 e un uomo di 84 anni. 26 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si sta attivando il laboratorio per il test sierologico.