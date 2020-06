Sono 113 i pazienti ricoverati presso l'Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani. Lo ha comunicato l'ospedale nel bollettino giornaliero, specificando che di questi '45 sono positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV 2, mentre 68 sono sottoposti ad indagini'. I pazienti più gravi sono quattro: tutti sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva del nosocomio perché necessitano di supporto respiratorio.

Coronavirus, i dati di ieri

I dati di ieri, invece, indicano otto nuovi contagi e tre decessi in tutto il Lazio: con la fine del lockdown, i casi nella regione sono aumentati a causa del cluster dell'IRCCS San Raffaele Pisana e il RT è salito sopra l'1 (l'indice di sicurezza). Nonostante il numero sia effettivamente alto, le autorità sanitarie hanno spiegato più di una volta che l'RT è salito a causa dei focolai del San Raffaele e del palazzo occupato alla Garbatella. L'intervento immediato, l'isolamento e il tracciamento dei contatti diretti, ha fatto sì che il cluster venisse contenuto immediatamente. Non dovrebbe quindi esserci pericolo di un'ulteriore diffusione del contagio.

San Raffaele, s'indaga per epidemia e omicidio colposo

Ed è notizia di oggi che sul focolaio dell'IRCCS San Raffaele Pisana di Roma, la Procura indaga per epidemia e omicidio colposo. Al momento il numero delle persone contagiate si attesta a 119: si tratta di ospiti della struttura, personale sanitario e familiari dei pazienti. Sei sono invece i decessi correlati al focolaio. Il cluster sarebbe ormai chiuso. A essere oggetto di indagine da parte della procura, le procedure anti-contagio messe in atto dalla struttura per contenere l'epidemia. Le verifiche sono state affidate ai carabinieri dei Nas: l'ipotesi al momento è che il virus sia stato portato da un paziente arrivato da un altra struttura, risultato negativo al tampone.