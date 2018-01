in foto: Foto dal gruppo 'Facebook RetakeRoma Aventino – San Saba'

Erano circa le 13.30 di oggi – mercoledì 17 gennaio – quando uno schianto si è sentito all'Aventino, quartiere del centro di Roma. Qui, in via Manlio Gelsomini, all'altezza del civico 26, un grande albero si è abbattuto sulla sede stradale. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi, ma è una donna al volante di una Twingo di passaggio è rimasta lievemente ferita quando i rami hanno colpito la sua vettura. Gravemente danneggiate tre vetture e un motorino posteggiati, oltre che un cassonetto dell'immondizia. Sul posto la Polizia Locale che ha chiuso il tratto di strada interessata, e i vigili del fuoco che sono a lavoro per rimuovere il platano alto circa 25 metri crollato. La donna è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale in codice verde

L'allarme lancio dal I Municipio.

"In poche ore altri tre alberi sono caduti sul territorio del nostro municipio, in Via Brofferio e Via Fornovo in Prati e in Via Gelsomini all'Aventino, distruggendo macchine, cassonetti e segnali stradali. Per fortuna anche oggi non ci sono feriti, ma cosa stiamo aspettando, di avere un morto?". Così in una nota stampa la minisindaca del I Municipio di Roma, Sabrina Alfonsi, e l'assessore all'Ambienta Anna Vincenzoni. "Chiediamo – concludono le amministratrici del municipio governato dal centrosinistra – l'invio immediato al municipio del censimento effettuato e tanto sbandierato e di inviarci la programmazione degli interventi".

Emergenza caduta alberi oggi a Roma: Acilia un ferito grave.

Quello di oggi è solo l'ennesimo crollo di un arbusto per le strade di Roma. Una vera e propria strage che vede cadere nuovi alberi, con danni e feriti, ogni volta che tira un po' di vento. Crolli si sono registrati ad Anzio, Ostia, Acilia, lungo la via del Mare, in Prati e su via Flaminia Nuova. L'episodio più grave ad Acilia dove un uomo è rimasto gravemente ferito dopo che un grosso tronco si è spezzato precipitando sulla sua auto in transito.