in foto: Crollo ad Anzio

Strage di alberature a Roma e nell'hinterland a causa del vento forte. Decine le chiamate alle forze dell'ordine ai vigili del fuoco, strade chiuse, auto danneggiate e anche due feriti. È ancora emergenza nella capitale e sul litorale per la caduta degli alberi. Una situazione che si ripresenta ogni qual volta tira vento forte e che necessiterebbe dell'attuazione di un piano straordinario per il controllo delle oltre 300.000 alberature della capitale.

Anzio: pino marittimo crolla in via delle Margherite.

Ad Anzio un pino è crollato in via delle Margherite, danneggiando un'auto in sosta e invadendo un giardino privato dopo aver distrutto un muretto, sul posto i vigili del fuoco che hanno rimosso il pino marittimo (alto circo 20 metri) con l'ausilio di un'autogru. Situazione critica anche sul litorale romano.

Acilia: colpito da un ramo automobilista in codice rosso.

Ad Acilia un grosso ramo spezzandosi è caduto davanti all'Istituto Giulio Verne, all'incrocio tra via Gianbattista Conti e via di Saponara, all'altezza del civico 183, colpendo in pieno una vettura in transito. Gravemente ferito l'automobilista che è stato trasportato d'urgenza all'ospedale G.B. Grassi di Ostia, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Alberi caduti da Ostia a Prati.

Traffico in tilt sulla via del Mare, a causa della caduta di un albero che si è schiantato su un'auto in sosta, costringendo alla chiusura del tratto stradale interessato, con conseguenze per la circolazione e lunghe code. Rami sono caduti in tre distinti episodio sulla ferrovia Roma-Lido, dove sono intervenuti i vigili del fuoco: inevitabili le ripercussioni alla circolazione. Crolli si registrano anche a Dragona dove un albero è caduto in un parcheggio in viale Charles Lenormant, mentre grossi rami sono caduti nel quartiere Prati a Roma in via Ottaviano e viale Giulio Cesare. Rallentamenti su Via Flaminia Nuova rallentamenti fra Via di Roccalvecce e Via Giovanni Fabbroni in direzione di Corso Francia per un grosso ramo sulla carreggiata]

Platano si schianta all'Aventino: ferita una donna.

Un platano di 25 metri si è schianto al suolo in via Manlio Gelsomini nel quartiere Aventino. Danneggiate tre vetture e un motorino in sosta e una donna è rimasta ferita: era al volante di una macchina di passaggio, colpita per fortuna solo tangenzialmente dai rami del grosso arbusto.