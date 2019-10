in foto: Bus contro albero Roma

Gli inquirenti hanno iniziato ad ascoltare i testimoni che hanno assistito e vissuto sulla propria pelle l'incidente avvenuto ieri mattina su via Cassia a bordo dell'autobus 301. "Alcuni passeggeri mi hanno detto che l'autista era al telefono", ha dichiarato una delle persone che si trovava sull'autobus. Si tratta di una versione dei fatti chiaramente al vaglio degli inquirenti, anche se non è stata ancora confermata: per questo il cellulare dell'autista è stato sequestrato per verificare se al momento dello schianto contro l'albero stesse mandando messaggi o facendo delle chiamate. Ma la polizia locale del Gruppo Cassia indaga anche in altre direzioni: si vuole capire, infatti, se l'autobus (con dodici anni di servizio) avesse qualche guasto che ne ha pregiudicato il funzionamento. A partire dai freni, che forse non hanno funzionato come dovuto. Bisognerà poi vedere se l'autista – negativo ai test tossicologici per verificare la presenza di alcol e droga – abbia avuto un malore mentre guidava. Insomma, le possibilità sono molte.

Autobus contro albero, s'indaga per lesioni colpose

Intanto la procura di Roma ha aperto un fascicolo per lesioni colpose: al momento non c'è ancora nessun iscritto nel registro degli indagati. Anche Atac ha aperto un'indagine interna sulla vicenda, per capire cosa sia effettivamente accaduto e come sia stato possibile che l'autobus – che andava pianissimo – sia uscito fuori strada. Al momento, infatti, non sembra ci siano altre vetture coinvolte. "Atac ha subito attivato un'indagine interna per accertare le ragioni del grave incidente che stamani ha coinvolto un bus della linea 301 lungo la via Cassia, provocando il ferimento di alcune persone – ha dichiarato la municipalizzata in una nota – L'azienda sta accertando i fatti accaduti, anche ai fini dell'individuazione di eventuali profili di responsabilità, e si scusa con i passeggeri coinvolti".