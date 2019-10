in foto: Bus contro albero Roma

La posizione dell'autista dell'autobus 301, che stamattina si è schiantato su un albero in via Cassia a Roma, è ancora al vaglio degli inquirenti. Per ora nel registro degli indagati non c'è nessun nome, ma presto, forse, potrebbe finirci proprio quello del conducente. Il dipendente Atac è risultato negativo ai test di alcol e droga, ma il suo telefono è stato sequestrato. L'ipotesi è che l'uomo sia stato distratto proprio dallo smartphone e che questo abbia potuto causare l'incidente. Per confermarlo o smentirlo saranno decisivi i risultati delle analisi degli esperti sul cellulare.

I pm della procura di Roma stanno indagando per lesioni e hanno disposto una perizia che servirà a stabilire lo stato del mezzo pubblico, ovvero le sue condizioni tecniche al momento dell'incidente. Il procuratore aggiunto Nunzia D'Elia e il sostituto Gennaro Varano stanno cercando anche, come detto, di ricostruire nei minimi dettagli quanto accaduto questa mattina intorno alle 9.

Bus contro albero a Roma: oltre 40 i feriti, 9 in gravi condizioni

Questo il bilancio finale dei feriti: oltre 40 persone sono state trasportate nei pronto soccorso degli ospedali della città. Nove sono i feriti più gravi, ma nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. "I feriti sono in condizioni stabili e sono assistiti dal personale medico e paramedico. Le cause saranno accertate dalla magistratura. È stata aperta un'inchiesta da parte della Procura e un'inchiesta interna di Atac. Attendiamo gli esiti", ha dichiarato la sindaca Virginia Raggi a margine di una visita all'ospedale Fatebenefratelli dell'isola Tiberina, dove alcuni feriti sono stati accompagnati in seguito all'incidente.