"L'impatto è stato molto violento: abbiamo sentito un forte boato poi i vetri sono esplosi e ci sono caduti in faccia". A parlare una passeggera, tra le persone rimaste coinvolte nell'incidente di questa mattina lungo via Cassia a Roma, nel quale un autobus Atac si è schiantato contro un albero. La donna ha raccontato a Il Messaggero il terribile sinistro di oggi che ha visto un bollettino di feriti in continuo aggiornamento, anche soccorsi in codice rosso. "Sono salita alla fermata di Grottarossa e mi sono seduta nei sedili posteriori. All'improvviso ho sentito l'autobus urtare contro qualcosa e fermarsi di colpo, poi diverse persone sono finite contro di me e i vetri si sono ridotti in frammenti". Una dinamica ancora poco chiara, al momento ancora al vaglio della polizia locale di Roma capitale: "Non so cosa sia accaduto con esattezza: inizialmente abbiamo pensato che fosse crollato un albero e che fosse precipitato sul mezzo – e ha aggiunto – solo dopo ci siamo accorti che in realtà era stato l'autobus a schiantarsi contro una pianta".

Autobus Atac si schianta contro un albero su via Cassia

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 9 su via Cassia, all'altezza dell'incrocio con via Oriolo. A rimanere coinvolto un mezzo della linea 301, che collega Tomba di Nerone all'Ara Pacis: il conducente ha perso il controllo ed è finito fuori strada. A dare l'allarme i passeggeri coinvolti nel sinistro e gli automobilisti in transito lungo il tratto di strada interessato dall'incidente. Ricevute diverse telefonate d'emergenza, sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 con oltre dieci ambulanze, che ha prestato immediato soccorso e ha trasportato i feriti in diversi ospedali della Capitale. L'autista dopo l'impatto attualmente si trova in stato confusionale. Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione con traffico in tilt nel quadrante Nord e lunghe code. Via Cassia resterà chiusa fino al termine delle operazioni.