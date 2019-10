È indagato per lesioni l'autista del bus Atac che ieri mattina, poco dopo le 9, si è schiantato contro un albero in via Cassia 484 provocando il ferimento di circa 60 persone. Non sono ancora chiare le cause dell'incidente: alcuni testimoni dicono che l'uomo stava parlando al cellulare al momento dello schianto, ma questa versione deve essere ancora confermata dalla polizia di Roma Capitale che indaga sull'accaduto. Le piste al vaglio restano anche quella di un guasto tecnico e di un possibile malore che abbiano fatto perdere il controllo del mezzo. Intanto i due cellulari dell'autista – quello personale e quello di servizio – sono stati sequestrati per vedere se effettivamente stava parlando al telefono o messaggiando con qualcuno al momento dell'incidente. Il conducente del mezzo sarà ascoltato nelle prossime ore dalla Polizia di Roma Capitale, mentre si attende il referto sulle sue condizioni di salute. Anche, lui, infatti, è stato portato in ospedale in codice rosso insieme ad altre otto persone.

Lo schianto dell'autobus Atac contro l'albero su via Cassia

Sono sessanta i passeggeri feriti durante l'incidente avvenuto ieri mattina poco dopo le 9. In trenta sono stati portati via dalle ambulanze nei vari ospedali della città, di cui nove in codice rosso (ma nessuno in pericolo di vita). Al momento non ci sarebbe nessun referto medico superiore ai venti giorni, ma non è possibile dare ancora una stima precisa: sono diverse le persone che si sono rivolte al medico anche nelle ore successive all'incidente e delle quali non si ha ancora il referto. La polizia locale sta continuando a interrogare i vari testimoni per capire con esattezza quanto accaduto e determinare un'eventuale responsabilità dell'autista (risultato negativo ai test per alcol e droga): sarà determinanti, ai fini della ricostruzione dei fatti, anche capire che posto occupavano, per verificare così l'attendibilità di quanto visto.