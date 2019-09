Cinque persone che hanno l'abbonamento annuale Metrebus potrebbero usufruire di un rinnovo gratuito dello stesso per un valore di 250 euro. Lo ha annunciato la sindaca Virginia Raggi: si tratta della campagna ‘Viaggia, Valida e Vinci' di Atac, una lotteria valida fino all'8 ottobre volta a premiare tutti i passeggeri che convalideranno la tessera a ogni viaggio, pure sull'autobus. Sarà poi il personale della municipalizzata a indicare il vincitore attraverso un sorteggio e premiando subito l'abbonato. L'iniziativa è stata lanciata non solo per promuovere e diffondere l'uso corretto della Metrebus Card, ma anche per incentivare l'uso dei mezzi pubblici. Non si tratta dell'unica campagna lanciata da Atac e Comune di Roma volta a far ottenere sconti su biglietti e abbonamenti: da qualche tempo sono state installate in tre fermate della metropolitana – Piramide, Cipro e Manzoni – delle macchinette mangiaplastica che permettono ai viaggiatori di accumulare punti per ottenere riduzioni sul prezzo di biglietti e tessere mensili o annuali. Di recente però, una di queste macchinette è stata danneggiata da vandali.

Come vincere la Metrebus Card annuale gratuita

"Molti possessori degli abbonamenti annuali Metrebus forse non sanno, o dimenticano, che la loro card andrebbe validata a ogni viaggio – ha scritto la sindaca in un post su Facebook – Per incentivare questa buona pratica, è stata lanciata una campagna per premiare proprio chi possiede un abbonamento annuale: per cinque di loro in palio il rinnovo gratuito dello stesso abbonamento per un valore di 250 euro ciascuno. È la campagna Viaggia Valida e Vinci di Atac, una lotteria aperta fino all’ 8 ottobre a tutti coloro che “timbrano” correttamente il loro viaggio sui mezzi di trasporto pubblico di superficie. È un incentivo al comportamento virtuoso di chi usa quotidianamente la tessera annuale su tutta la rete del trasporto pubblico: si può partecipare alla lotteria vidimando l'abbonamento non solo sulla metro, ma anche a bordo di bus e tram. Sarà il personale Atac che – attraverso un sorteggio che indicherà linee, giorni e orari del viaggio – premierà in maniera istantanea l’abbonato che valida il proprio abbonamento a bordo. Premiamo gli utenti del trasporto pubblico più fedeli e attenti e promuoviamo il corretto uso della Metrebus card. Un’altra bella iniziativa per incentivare il trasporto pubblico nella nostra città".