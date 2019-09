in foto: La macchinetta mangiaplastica vandalizzata a Piramide

La macchinetta mangiaplastica di Piramide è rotta, danneggiata da un atto vandalico. A renderlo noto Atac, in un tweet. L'azienda che si occupa del servizio di trasporto pubblico della Capitale ha scritto: "Alla stazione Piramide la macchina eco-compattatrice del progetto + ricicli + viaggi è temporaneamente non attiva a causa di un atto vandalico". Il danneggiamento è stato segnalato ne pomeriggio di oggi, martedì 16 settembre, intorno alle ore 16.30. I cittadini che dovranno smaltire le bottiglie di plastica potranno utilizzare, in via alternativa, gli altri due dispositivi installati presso le stazioni Cipro e San Giovanni.

Raggi: "Non ci sono parole"

Un atto vandalico, un gesto irrispettoso nei confronti dei cittadini e dell'ambiente quello compiuto alla stazione della metro B Piramide. Appresa la notizia, la sindaca di Roma Virginia Raggi, ha espresso il suo disappunto, pubblicando un video che mostra la macchinetta vandalizzata. "Non ci sono parole di fronte a queste immagini. Incivili – ha detto la prima cittadina – Atac ha avviato le indagini del caso, spero che i responsabili siano individuati al più presto".

Oltre 60mila le bottigliette riciclate in due settimane

Le macchinette mangiaplastica installate in tre fermate della metropolitana di Roma, un per ogni linea, stanno riscuotendo successo. A due settimane dall'attivazione, a inizio agosto avevano già raccolto oltre 60mila bottigliette, destinate ad essere riciclate. L'obiettivo del Comune di Roma è quello di superare un 1 milione in un anno. Ciò grazie alla campagna Atac +Ricicli+Viaggi: i cittadini che inseriscono le bottiglie nella macchinetta ottengono in un credito, uno speciale ecobonus sul cellulare, attraverso le App di MyCicero e TabNet, per l’acquisto dei titoli di viaggio.