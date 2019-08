Un successo l'iniziativa +Ricicli +Viaggi promossa in alcune stazioni della metropolitana di Roma, dove i viaggiatori possono inserire in un apposita macchina compattatrice le bottiglie di plastica da riciclare, ottenendo in cambio un credito che si può tradurre in titoli di viaggio grazie a un'apposita app da scaricare sul telefonino: ogni trenta bottiglie si raggiunge la cifra di 1,50 euro, per il valore corrispondente a un titolo di viaggio Atac. Secondo quanto dichiarato oggi dalla sindaca Virginia Raggi in poco più di un mese le bottiglie riciclate sono state già 100.000, segno che l'iniziativa piace ai viaggiatori.

"La campagna +Ricicli+Viaggi à un vero e proprio successo: ben 100 mila le bottigliette riciclate nelle metro di Roma in poco più di un mese. Numeri che ci raccontano una formula vincente ed un'attenzione crescente nei confronti della sostenibilità ambientale", ha spiegato la prima cittadina in un post su Facebook. "Con questa iniziativa – prosegue Raggi – tutti possono riciclare le bottiglie in Pet utilizzando le speciali macchinette "mangia plastica" collocate in tre stazioni: Piramide metro B, San Giovanni metro C e fermata Cipro metro A. Un gesto a favore dell'ambiente, una buona pratica per tutti".

Sempre oggi in tema di trasporti la sindaca Raggi ha annunciato l'arrivo di altri 97 bus che serviranno soprattutto nelle zone periferiche della città. Si andranno ad aggiungere alle 227 vetture che il Comune metterà in circolazione nei prossimi anni, di queste 80 viaggiano già nelle strade della capitale da quest'estate. L'obiettivo è quello di svecchiare il parco mezzi di Atac, migliorando così la qualità del servizio e la sicurezza dei viaggiatori, andando a recuperare una situazione ormai insostenibile tra guasti e mezzi che prendono fuoco in mezzo alla strada.