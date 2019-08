97 nuovi autobus in arrivo a Roma. Lo ha annunciato la sindaca Virginia Raggi, spiegando che Roma Capitale li ha ordinati attraverso la convenzione Consip, tramite un ordine di 30 milioni di euro finanziati da Roma Capitale e presenti nel bilancio 2019 – 2021. Questi autobus si andranno ad aggiungere allo stock di 227 vetture che il Comune metterà in circolazione nei prossimi anni, e che andranno a servire soprattutto le periferie: di questi 227, 80 viaggiano già nelle strade della capitale da quest'estate. E presto ne arriveranno altri 97. "Siamo molto soddisfatti di questo nuovo ordine che ci permette di rinnovare il parco vetture e presto con gli altri 30 milioni di euro a disposizione potremo ordinarne altri sulla piattaforma Consip: un investimento importante che stiamo facendo con risorse finanziate interamente da Roma Capitale per migliorare il servizio offerto agli utenti", ha commentato l'assessora ai Trasporti Linda Meleo.

97 nuovi autobus a Roma, presto nuovo ordine per 30 milioni di euro

Per la sindaca Virginia Raggi questa è "una bella notizia per il trasporto pubblico nella nostra città. Abbiamo completato l’ordine di altri 97 nuovi autobus attraverso la piattaforma Consip, per un valore di 30 milioni di euro, per rinnovare sempre di più il parco mezzi della Capitale". E spiega che, nei prossimi mesi, nuovi autobus saranno messi in circolazione per migliorare il trasporto pubblico: "Stiamo facendo passi avanti decisivi per il rilancio del trasporto pubblico capitolino. Presto faremo un ulteriore ordine di nuovi mezzi per un valore di altri 30 milioni di euro. Tutte risorse di Roma Capitale, un investimento importante che rientra nel nostro programma di rinnovo sistematico del parco mezzi e aumento della qualità dei servizi".