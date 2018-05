Atac dice di star facendo molto per i bus che vanno a fuoco, ma avverte: “Sono troppo vecchi”

Atac sostiene in un comunicato di star facendo molto per evitare che i bus in circolazione nella capitale vadano a fuoco, rivendicando anche risultati positivi per il 2018 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, negando che decisione che i sistemi antincendio non funzionino. Per l’azienda la colpa è dei mezzi che sono troppo vecchi.