Un grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi – giovedì 11 gennaio – sulla via dei Laghi all'incrocio con la via Rocca di Papa nel territorio di Ariccia ai Castelli Romani. Qui attorno alle 11.30 una Fiat Punto si è ribaltata sulla sede stradale invadendo la corsia opposta per cause ancora da chiarire e senza coinvolgere altri mezzi.

Al momento dell'incidente al volante della vettura c'era un ragazzo di 20 anni, che con tutta probabilità ha perso il controllo della vettura a causa del violento temporale che proprio in quel momento si stava abbattendo sulla zona. Il giovane è rimasto lievemente ferito ed è uscito dalla vettura grazie all'aiuto di altri automobilisti fermatisi a prestare soccorso. Istituito il senso unico alternato per il tratto di strada interessato cosa da rendere possibile le operazioni di soccorso, i rilievi stradali e la rimozione della vettura incidentata dalla sede stradale.

Sempre questa mattina un uomo di 77 anni ha perso il controllo della sua macchina a Nuovo Salario, alla periferia Nord-Est della capitale, precipitando all'interno di un cortile condominiale dopo aver divelto una grata e un muretto. L'uomo è rimasto ferito, fortunatamente non in maniera grave da quanto si apprende, e non sono rimaste coinvolte altre persone.