Un grave incidente si è verificato questa mattina nel quartiere di Nuovo Salario, alla periferia Nord-Est di Roma. Qui, all'incrocio tra via Filippo Antonio Gualtiero e via Giorgio La Pira, un uomo ha perso il controllo della sua vettura e, dopo aver travolto un muretto con grata, è precipitato all'interno di un giardino condominiale. Fortunatamente non sono state coinvolte altre persone, oltre all'uomo di 77 anni alla guida della Nissan Micram che è stato estratto dalla vettura dai vigili del fuoco e affidato ai soccorsi sanitari del 118.

I vigili del fuoco hanno successivamente rimosso la vettura ribaltata nel giardino. Le operazioni sono durate diverse ore. Sul posto anche la Polizia Locale del III Gruppo a lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente e come e perché l'anziano abbia perso il controllo della vettura, con conseguenze che potevano essere ben più gravi.