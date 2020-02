in foto: Foto di repertorio

Incidente stradale lungo via di Vallelata ad Aprilia, dove due persone sono rimaste ferite in uno scontro che ha coinvolto due auto. Secondo le in formazioni apprese, a scontrarsi due vetture, una Hyundai grigia e una Station wagon nera che stavano transitando lungo la strada. Il sinistro è avvenuto nella serata di oggi, mercoledì 12 febbraio, poche ore dopo l'incidente mortale nei pressi di una rotatoria in via del Mare a Pomezia costato la vita a un medico di base del posto, Vincenzo Rosato e che ha bloccato per ore il traffico per le operazioni di soccorso e i rilievi scientifici.

Due feriti nell'incidente stradale ad Aprilia

Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, forse complice il buio, le auto si sono urtate frontalmente all'altezza dell'incrocio con via delle Valli. A dare l'allarme gli automobilisti di passaggio, che hanno chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha soccorso i due feriti e li ha trasportati in ospedale. Al momento non sono note le loro condizioni di salute. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Aprilia, che hanno svolto gli accertamenti necessari al caso. I vigili urbani indagano per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e per verificare eventuali responsabilità a danno dei due conducenti.

L'incidente mortale sulla via del Mare a Pomezia

Sempre oggi pomeriggio un altro incidente, mortale, in via del Mare a Pomezia, che piange il dottor Vincenzo Rosato. Ancora da chiarire l'esatta dinamica del sinistro. Gli agenti della polizia municipale hanno svolto i rilievi del caso e cercano testimoni che abbiano assistito al sinistro e possano fornire informazioni utili alle indagini.