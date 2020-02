in foto: Immagine di repertorio

È Vincenzo Rosato, medico di base di Pomezia, il motociclista vittima del tragico incidente stradale sulla via del Mare avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 12 febbraio. Ancora da chiarire l'esatta dinamica del sinistro, avvenuto all'altezza di via dei Colli di Enea, poco prima delle 16. Sul posto sono ancora infatti al lavoro nel tardo pomeriggio, gli agenti della polizia municipale, intervenuti per agevolare le operazioni dei soccorritori, gestire il traffico e svolgere i rilievi scientifici necessari al caso. Gli accertamenti serviranno a chiarire cosa abbia provocato il sinistro ed accertare eventuali responsabilità. Lutto nella città del litorale sud di Roma. Appresa dopo poche ore la notizia della sua tragica scomparsa, tantissimi i messaggi di cordoglio al dottor Rosato, molto conosciuto, amato e stimato. I suoi pazienti lo ricordano come una persona dalla grande professionalità.