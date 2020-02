Pomezia, incidente mortale sulla via del Mare: scontro camion-moto, morto un uomo

Incidente mortale sulla via del Mare, a Pomezia. Morto un motociclista. Sul posto è arrivata un’eliambulanza, ma non è stato possibile fare nulla per salvare la vita all’uomo. La sua motocicletta si è scontrata con un camion.