in foto: I vigili del fuoco intervenuti sul posto

Era appena arrivato in Italia per festeggiare il Natale Anton Hruba, l'anziano di 84 anni investito ieri mentre attraversava sulle strisce pedonali su via Casilina, zona Borgata Finocchio. L'uomo è morto poco dopo l'impatto con il camion dell'Ama: troppo gravi le ferite riportate, inutile la corsa disperata verso l'ospedale di Tor Vergata. Il mezzo pesante gli ha praticamente tranciato le gambe e per lui non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il signor Anton viveva in Slovacchia, ma ogni anno veniva a Roma per passare il Natale con la figlia e i nipotini: era arrivato sabato ed era contento della sua visita, di poter stare insieme alle persone più care. Ogni mattina andava al parco a fare una passeggiata: l'11 dicembre però, al parco non ci è mai arrivato. È stato investito da un camion dell'Ama mentre stava attraversando sulle strisce pedonali.

Investito da camion Ama, conducente indagato per omicidio stradale

Invano i medici hanno tentato di salvargli la vita. Disperata la figlia Daniela, che sul gruppo Facebook della zona ha chiesto a chiunque abbia visto qualcosa di contattarla e ricostruire così quanto accaduto. Non riesce a credere che il padre, appena arrivato dalla Slovacchia solo per passare il Natale insieme, sia scomparso in modo così atroce. L'autista del compattatore Ama che l'ha investito è sotto shock: dopo essere sceso dal mezzo e aver chiamato i soccorsi, ha continuato a ripetere che non aveva visto l'84enne, non si era accorto della sua presenza. Adesso è indagato per omicidio stradale, e il camion è stato sequestrato. Una vera e propria tragedia che ha sconvolto diverse vite, proprio nel periodo di festa che avrebbe dovuto essere ricco di felicità. E invece il posto di nonno Anton, nella tavola di Natale della figlia Daniela, adesso rimarrà vuoto.