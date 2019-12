in foto: I vigili del fuoco intervenuti sul posto

Un mezzo Ama ha investito un pedone a Roma. Quest'ultimo è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Policlinico di Tor Vergata e sarebbe in gravissime condizioni. Secondo le prime ricostruzioni il fatto sarebbe avvenuto in via Casilina all'altezza di Finocchio a Roma e precisamente davanti al supermercato Il Castoro. Sul posto gli agenti della polizia locale.

Il conducente del mezzo Ama, un ragazzo italiano di 25 anni, si è fermato a prestare i primi soccorsi. È stato poi accompagnato al pronto soccorso anche lui per gli esami tossicologici di rito. Il ferito sarebbe un anziano, stando a quanto affermano alcuni residenti della zona su Facebook. "Lo ha messo sotto senza accorgersi di niente", spiega un utente su un gruppo del quartiere. "Io stavo al castoro..il tempo di 5 min e quando sono uscita fuori ho visto l'incidente…il signore era senza le gambe praticamente..tantissimo sangue..", racconta una signora.

È morto il pedone investito

È morto il pedone investito stamattina da un mezzo Ama. L'uomo, un 84enne, era stato soccorso in condizioni disperate, ma la corsa in ospedale con l'ambulanza è stata inutile. Stando alle prime testimonianza, sembra che l'uomo stesse attraversando sulle strisce pedonali. Il mezzo Ama si era fermato per far attraversare un gruppo di pedoni e poi, quando è ripartito, avrebbe investito l'anziano.

A Milano scontro tra filobus e camion nettezza urbana

Qualche giorno fa a Milano un filobus è passato con il rosso in corrispondenza di un incrocio pericoloso ed è stato preso in pieno da un mezzo della nettezza urbana che arrivava da destra. Diciotto persone sono rimaste ferite è una donna è morta in seguito al terribile incidente.