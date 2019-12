in foto: I vigili del fuoco intervenuti sul posto

L'autista trentacinquenne alla guida del mezzo Ama che stamattina ha investito e ucciso un pedone al civico 1814 di via Casilina è indagato per omicidio stradale. Sul drammatico accaduto che ha portato alla morte di un ottantaquattrenne slovacco indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, Gruppo Torri, che hanno posto sotto sequestro il compattatore per sottoporlo ad ulteriori accertamenti. I vigili urbani hanno svolto i rilievi scientifici necessari al caso e ascoltato alcuni testimoni presenti al momento in cui è avvenuta la tragedia.

Mezzo Ama investe e uccide un pedone

I fatti risalgono alle ore 9.30 di oggi, mercoledì 11 dicembre. Secondo le informazioni apprese l'anziano si trovava a piedi alla Borghesiana, nella periferia di Roma e stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, il mezzo Ama per la raccolta dei rifiuti in città, lo ha travolto. Il conducente poi, è subito sceso dal compattatore e si è fermato a prestare soccorso alla vittima. La scena è accaduta davanti agli occhi spaventati dei passanti. "Era praticamente senza gambe, tantissimo sangue” ha raccontato una signora.

Morto l'uomo investito da un mezzo Ama

Inutile l'intervento dei soccorritori arrivati sul posto, che hanno trasportato la vittima all'ospedale a sirene spiegate. Per l'ottantaquattrenne non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Secondo quanto ricostruito finora sembra che il conducente si sia fermato in prossimità delle strisce pedonali per far attraversare alcuni pedoni e non avrebbe visto l'uomo mentre riprendeva il tragitto perché ha attraversato dopo e si trovava alla sua destra. L'autista è stato sottoposto ai test per verificare la presenza di alcol e droga nel sangue.