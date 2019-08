"Che le manette vengano utilizzate a fine di contenimento sarebbe plausibile ma in tanti anni di professione non mi è mai capitato di veder utilizzato il bendaggio ‘per evitare' che un fermato ‘faccia male a se stesso o ad altri'". Sono queste le parole di Francesco Petrelli, legale di Gabriel Natale Hjorth, in merito alle dichiarazioni del carabiniere che ha bendato il giovane americano accusato di concorso nell'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega. "Senza entrare nel merito di un'indagine che è ancora in corso, diciamo solo che se tale giustificazione è autentica e l'affermazione corrisponde al senso comune, la cosa non può che destare qualche sorpresa e qualche perplessità".