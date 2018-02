in foto: Fotografia scattata a Bracciano, nord di Roma, intorno alle 22 e 30 di oggi.

Comincia a nevicare a nord di Roma. Segnalazioni arrivano da Tarquinia, litorale nord di Roma, da Rignano Flaminio e da Bracciano. Il freddo e la neve si sta lentamente spostando verso sud. Nelle zone a sud della Capitale, soprattutto sulle colline dei Castelli Romani, le nevicate sono previste intorno alla mezzanotte.

Bufera di neve segnalata a Morlupo, provincia di Roma

Domani scuole chiuse a Roma e provincia.

Domani le scuole resteranno chiuse a Roma, come disposto in un'ordinanza firmata dalla sindaca Raggi. Anche le tre università pubbliche della Capitale, Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre, hanno deciso di interrompere le attività didattiche. Scuole chiuse anche nei comuni dei Castelli Romani. Atac ha messo a punto un piano d'emergenza per fronteggiare la possibile presenza di ghiaccio: domani le metro saranno regolarmente in servizio, mentre alcune linee di bus e tram sono state cancellate.