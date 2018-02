Rischio neve a Roma. Atac ha deciso di mettere in campo un piano d'emergenza per la giornata di domani, lunedì 26 febbraio. Il piano, comunica Atac sul suo sito, prevede il funzionamento regolare della rete di bus notturna nella notte di oggi, domenica 25 febbraio, e delle linee metroferroviarie nella giornata di domani. Inoltre prevede il servizio ridotto della rete di superficie Atac e RomaTpl; sarà in servizio un numero ridotto di linee di superficie sulle quali circoleranno vetture dotate di gomme termiche per garantire gli spostamenti da e verso gli obiettivi principali della città lungo le direttrici principali di viabilità. La neve, stando alle previsioni sui principali siti di meteo, potrebbe cadere nel corso della notte. La sindaca Raggi ha già firmato un'ordinanza che dispone la chiusura delle scuole nella giornata di domani.

Rischio neve, domani metro regolari.

Il servizio sulle tre metropolitane della Capitale e sulle ferrovie regionali gestite da Atac sarà regolare. Comunica l'azienda che gestisce il trasporto pubblico romano: "Servizio regolare sull'intera rete (metro A-B-C e ferrovie regionali Roma-Civitacastellana-Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocelle)".

Rischio neve a Roma, le linee di bus attive il 26 febbraio.

Domani, lunedì 26 febbraio, saranno attive, ESCLUSIVAMENTE, le linee

Rete tram:

2-3-8-14-19

Rete bus:

01-04-04 barrato-05 barrato-06-016-022-035-036-040-041-044-053-20 Express-23-30 Express-31-33-38-40 Express-46 barrato-50-51-64-69-80-85-86-90 Express-92-98-105-160-163-170-200-201-211-218-223-228-246-309-314-336-341-343-360-409-447-451-492-500-504-507-508-542-546-551-552-556-558-628-664-700-705-714-719-722-723-767-771-777-780-789-791-881-904-905-913-980-990-998