Amatrice, cittadina in provincia di Rieti un tempo nota solo per la sua bellezza e per l'amatriciana e di recente invece tristemente nota al mondo per il terremoto che l'ha devastata, fa scattare l'allerta meteo. In previsione dell'ondata di maltempo che potrebbe colpire anche le zone colpite dal terremoto, il sindaco Sergio Pirozzi ha disposto con un'ordinanza la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nelle giornate di lunedì 26 e martedì 27 febbraio.

La decisione è presa sulla scia di quanto accaduto a Roma dove Virginia Raggi ha disposto per il 26 la chiusura dei plessi. Tuttavia ad Amatrice la situazione è oggettivamente più delicata: si tratta di un centro con viabilità non ordinaria causa lo strazio del sisma sul territorio e con una possibilità di tormente di neve che è ben più forte di quella della Capitale vista la zona.