Allerta meteo a Roma e nel Lazio per la giornata di domani, giovedì 31 ottobre. A renderlo noto il Centro Funzionale Regionale, a seguito di un bollettino di condizioni meteorologiche avverse emesso dal Dipartimento della Protezione Civile. L'allerta è prevista da domani e per le successive 12-18 ore per rischio idrogeologico provocato da temporali. Il codice dell'allerta è giallo su bacini costieri Nord, Roma e bacini costieri sud; su medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene e bacino del Liri. Una nuova ondata di maltempo si abbatterà sulla Capitale e sugli altri capoluoghi di provincia a partire da giovedì mattina e continuerà nei giorni successivi, con un progressivo peggioramento fino a domenica. Si attendono pioggia, intensi temporali e locali nubifragi.

Previsioni meteo Roma per domani, giovedì 31 ottobre

Le previsioni meteo a Roma per domani, giovedì 31 ottobre, registrano il ritorno del maltempo, con una nuova perturbazione che nelle prossime ore arriverà sulle regioni centrali. Le temperature subiranno un brusco calo, fino a 10 centigradi, e le massime nella Capitale non supereranno i 18/19 centigradi. Domani a Roma i temporali si alterneranno a schiarite, così sarà anche a Latina e Frosinone, mentre a Viterbo e Rieti solo pioggia.

Previsioni meteo Roma per il Ponte di Ognissanti

Nessun miglioramento in vista per il Ponte di Ognissanti, che quest'anno sarà all'insegna del maltempo. Le condizioni meteorologiche sono in progressivo peggioramento. La giornata più critica sarà domenica 3 novembre, quando insieme a pioggia e temporali sono previsti anche locali nubifragi, specialmente sul versante tirrenico.