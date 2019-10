in foto: Foto di repertorio

Quello di Ognissanti non sarà, con buona probabilità, un ponte caratterizzato dal bel tempo. Venerdì primo novembre, infatti, sono previste piogge intense su Roma e in generale su tutta la regione Lazio. Tempo incerto anche nel corso della giornata di sabato 2 novembre e soprattutto nel corso di domenica 3 novembre, quando è previsto l'arrivo di temporali di forte intensità. Le temperature, poi, subiranno un brusco calo e potrebbero precipitare anche di dieci gradi rispetto a quelle attuali. Venerdì primo novembre previsti temporali forti sulla città di Roma soprattutto in serata, mentre domenica sono previsti nel corso della mattinata.

Le previsioni del tempo per il ponte del primo novembre

Un primo peggioramento arriverà nel corso della giornata di mercoledì 30 ottobre, con le temperature che cominceranno a scendere di diversi gradi. A Roma le massime non supereranno i 20 gradi. La fase più fredda della perturbazione in arrivo comincerà a partire dalla serata di giovedì, quando le temperature massime nella Capitale potrebbero non superare i 17/18 gradi. Come detto, il fine settimana sarà caratterizzato da maltempo e instabilità su tutte le regioni della penisola. Per quanto riguarda la giornata di mercoledì 30 il bollettino meteo della protezione civile parla di precipitazioni "da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sui settori centro-settentrionali e sui settori costieri meridionali della Regione, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sui settori costieri centro-settentrionali".