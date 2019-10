in foto: Temporale con lampi e tuoni (Immagine La Presse)

Le previsioni meteo a Roma per giovedì 31 ottobre registrano pioggia e temporali. Halloween sarà all'insegna del maltempo nella Capitale e negli altri capoluoghi di provincia. Gli esperti de IlMeteo.it lo avevano previsto: "Il quadro meteorologico sta subendo una brusca virata verso l'autunno, con l'arrivo del freddo". In particolare, l'attenzione è alta per la notte a cavallo tra il 31 ottobre e il primo novembre, per l'imperversare di una nuova precipitazione che si abbatterà sulle regioni centrali, specialmente dell'area tirrenica. Le temperature subiranno nelle prossime ore un brusco calo, fino a 10 centigradi, spazzando via l'aria ancora piacevole dei giorni scorsi e preludendo a un panorama di forte instabilità che proseguirà andandosi progressivamente a intensificare nei prossimi giorni.

Previsioni meteo Roma domani, giovedì 31 ottobre

Giovedì il tempo a Roma sarà brutto, come negli altri capoluoghi del Lazio. Nella Capitale si attendono temporali alternati a schiarite, che imperverseranno durante tutto l'arco della giornata. Nel dettaglio, a Roma e provincia è prevista nebbia di notte, nubi sparse al mattino, mentre la pioggia arriverà nel pomeriggio e continuerà durante la sera e la notte. Le temperature della Capitale non supereranno i 18/19 centigradi. Temporali alternati a schiarite anche a Latina e Frosinone, mentre a Viterbo e Rieti solo pioggia.

Previsioni meteo Roma per il ponte di Ognissanti

Le previsioni meteo per il Ponte di Ognissanti registrano maltempo. Venerdì primo novembre arriverà sul Lazio e sulle regioni centrali un vortice di bassa pressione, provocato da un afflusso d'aria fredda da Nord-Est, portando pioggia e temporali. Nessun miglioramento in vista nel corso del fine settimana, il tempo sarà brutto anche nel weekend, quando sul nostro paese arriveranno ben due perturbazioni spinte da un vortice di bassa pressione in corso tra Francia e Regno Unito. Il tempo subirà dunque un progressivo peggioramento. Domenica 3 novembre ci aspetta la giornata più critica dal punto di vista meteorologico, con forte pioggia, intensi temporali e nubifragi, anche nel Lazio e a Roma.