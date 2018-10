Allerta maltempo e gravi disagi alla circolazione, per le decine di alberi caduti a causa del forte vento, anche per le linee della metropolitana di Roma. Primo stop questa mattina sulla ferrovia Roma – Lido e sulla linea B della metropolitana, per la caduta di alcuni rami sui binari.

Nel pomeriggio invece, a causa di un guasto tecnico alla linea elettrica, la linea A della metropolitana è stata ferma tra la stazione di Battistini e la fermata di Ottaviano, in entrambe le direzioni, dalle 16.00 alle 16.40. Difficoltà anche sulla metro C: dalle 15.00 circolazione rallentata tra la stazione di Grotta Celoni e quella di Pantano, per permettere la rimozione di alcuni ostacoli trasportati dal forte vento sui binari.

Momentaneanente interrotte alcune linee di tram per la caduta di alberi e rami: come la 2, la 3 e la 14. Deviate anche diversi bus: 04-04 barrato012-014-015-063-50-75-83-105-106-188-303-310-311-341-360- 450-490-495-558-628-649-662-664-715-723-765-776-779-723.

Attendendo di sapere se anche domani le scuole saranno chiuse, il Campidoglio invita i romani a limitare gli spostamenti: "In considerazione del possibile peggioramento delle condizioni atmosferiche delle prossime ore e per favorire la circolazione dei mezzi di soccorso”.