in foto: L’annuncio sul profilo Twitter di Roma Capitale

Allerta Meteo Roma. Le condizioni meteorologiche sulla Capitale rimangono complicate e soprattutto l’emergenza maltempo non cesserà neanche questa notte. Per questo il Campidoglio chiede ai cittadini di rimanere in casa quanto più possibile e limitare gli spostamenti a quelli necessari. L’avviso è stato pubblicato su Twitter intorno alle 16 di questo pomeriggio:

“La protezione Civile di Roma Capitale chiede di limitare gli spostamenti all'indispensabile. In considerazione del possibile peggioramento delle condizioni atmosferiche delle prossime ore e per favorire la circolazione dei mezzi di soccorso”. Così si legge sull’account ufficiale di Roma Capitale. Continuano ad essere tantissime le segnalazioni di alberi caduti e arrivano da quasi tutti i quartieri della Capitale.

Stando a quanto si apprende sono oltre 100 gli interventi effettuati da stamattina dai vigili del fuoco di Roma per alberi e rami caduti o pericolanti. Altri interventi sono ancora in attesa. Moltissime le zone della città coinvolte, Soprattutto la zona sud est della Capitale, in particolare Tor Bella Monaca, la zona attorno alla città universitaria (oggi lezioni sospese alla Sapienza), dove sono caduti alberi su auto, Flaminia, Prenestina e Casilina.