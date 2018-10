in foto: Foto della protezione civile

Allerta maltempo in arrivo sulla capitale. Per domani, sabato 27 ottobre, ma soprattutto per domenica 28 e lunedì 29, sono previste intense precipitazioni. Una nuova perturbazione ad una settimana dal nubifragio che ha visto strade, case e stazioni della metropolitana allagarsi. Memore di quanto accaduto non più di sette giorni fa il presidente del Codacons Carlo Rienzi chiede misure straordinarie per tutelare la città e i cittadini: "Sono in arrivo nuovi allagamenti di strade e paralisi della circolazione a causa dei forti temporali che nelle prossime ore si abbatteranno su Roma. Una previsione fin troppo facile, considerato quanto avvenuto domenica sera nella capitale, con scene apocalittiche a seguito del nubifragio che si e' abbattuto sulla città".

In particolare l'associazione di tutela dei consumatori a diffidato il prefetto di Roma affinché chieda l'immediato intervento dell'Esercito per pulire tombini e caditoie. "Si diffidano le amministrazioni in indirizzo a provvedere immediatamente alla pulizia delle caditoie e all'eliminazione dei rifiuti urbani presenti sul territorio, anche per il tramite dell'Esercito Italiano all'uopo incaricato, ed ad adottare ogni atto necessario al fine di scongiurare pericoli per l'incolumità pubblica e per la sicurezza dei cittadini in relazione agli eventi metereologici previsti per domenica 28 e lunedì 29 ottobre 2018", si legge nell'atto di diffida.