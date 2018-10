in foto: La grandinata di domenica scorsa – Foto Lapresse

La giornata di domenica 28 ottobre è segnata con il bollino rosso dai meteorologi. Soprattutto per le previsioni che riguardano il centro sud Italia, dov'è previsto l'arrivo di una fortissima perturbazione e non sono esclusi fenomeni anche violenti che potrebbero anche riguardare la città di Roma. Al momento le previsioni del tempo sul sito IlMeteo.it parlano chiaro per la Capitale: nella sola giornata di domenica previste piogge molto abbondanti (circa 14 millimetri di acqua caduta al suolo) soprattutto tra le 10 e le 13, ma le precipitazioni potrebbero continuare per tutto il resto della giornata. Sempre i meteorologi de IlMeteo.it parlano di un elevato "pericolo nubifragi" sul Lazio. Sono infatti previste "piogge diffuse e anche forti che riguarderanno quasi tutte le regioni centro-settentrionali, le due Isole Maggiori, la Campania e la Calabria. Attenzione all'elevato pericolo di nubifragi, soprattutto sulla Liguria, sulle Alpi, sulle Prealpi, ma anche sul Lazio. Nel corso del weekend inoltre la neve tornerà ad imbiancare le nostre montagne, sia pure a quote elevate: precipitazioni oltre i 1900/2000 metri sulle Alpi, ma attenzione, potrebbero essere davvero abbondanti". Occhi puntati sulla Capitale, quindi, che domenica scorsa è stata colpita da una grandinata da record, che ha provocato forti disagi soprattutto nei quartieri ad est.

Per quanto riguarda le temperature, in diminuzione le massime, che non supereranno i 19 gradi nella giornata di domenica, e le minime, che potrebbero scendere sotto i 16 gradi nelle ore notturne.