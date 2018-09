Alice, investita e uccisa a 16 anni, niente processo per il tassista: “Non ha colpe”

È stato prosciolto dal gip il tassista accusato di omicidio stradale per la morte di Alice Galli, 16 anni, morta dopo 48 ore di agonia in ospedale il 22 maggio del 2017 dopo essere stata investita a porta Metronia. Secondo quanto ricostruito il tassista, pur viaggiando nei limiti di velocità, non avrebbe potuto evitare l’impatto. La famiglia chiederà la riapertura delle indagini.