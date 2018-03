in foto: Alice Galli, 16 anni

Nel luogo esatto dove l'anno scorso fu investita e uccisa la 16enne Alice Galli verranno realizzate strisce pedonali con led e illuminazione dedicata. Le strisce pedonali con led sono uno dei progetti destinati alla sicurezza stradale dell'incrocio Porta Metronia-via dell'Amba Aradam. Il piano prevede anche una nuova segnaletica e semafori, il prolungamento dell'isola pedonale in corrispondenza della fermata bus e l'ampliamento di due isole di traffico. "Nella prossima variazione di Bilancio abbiamo previsto risorse da destinare alla sperimentazione. Roma Servizi per la Mobilità consegnerà entro un mese il progetto esecutivo e poi potrà essere bandita la gara, necessaria all'avvio dei lavori", ha dichiarato l'assessora alla Città in Movimento, Linda Meleo.

Alice, 16 anni, investita alla fermata del bus

A maggio del 2017 Alice, 16 anni, fu travolta da un taxi alla fermata dell'autobus. La ragazza fu investita e uccisa mentre attraversava le strisce pedonali alla fermata dell'autobus in via dell'Amba Aradam, all'altezza di Porta Metronia. Frequentava il liceo linguistico Vittoria Colonna e non abitava molto distante dal luogo dell'incidente. "Profondo cordoglio per la morte della 16enne investita. Roma si stringe al dolore della famiglia", scrisse su Twitter la sindaca Virginia Raggi. Soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale San Giovanni e poi trasferita al Bambino Gesù in condizioni gravisssime, Alice morì dopo 24 ore di agonia.