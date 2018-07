Albero caduto in piazza dei Quiriti a Roma. Tragedia sfiorata questa mattina nel quartiere di Prati. La pianta è crollata intorno alle ore 8 precipitando all'interno del parco della piazza. Fortunatamente mentre è successo non stava passando nessuno. La zona è infatti sempre molto trafficata, specialmente la mattina, dove passano in continuazione studenti e lavoratori. L'albero è caduto non molto distante dalle panchine di marmo presenti nel parco, proprio davanti alla fontana delle Cariatidi. Sul posto sono sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'area e di rimozione della pianta. È solo l'ennesimo crollo che si registra in Prati, dove la caduta di rami e alberi è diventata una vera e propria emergenza.

Albero caduto a Prati colpisce una donna incinta

Un albero caduto a Prati, in via Leone IV è precipitato su una macchina sulla quale era a bordo una donna incinta. È successo la sera del 9 giugno a Roma. Tanta paura per la mamma all'ottavo mese di gravidanza che ha temuto per il suo bambino. L'albero è caduto sull’auto in transito danneggiando gravemente il parabrezza. La donna è stata trasportata sotto choc all’ospedale Gemelli ma, fortunatamente, né lei né il bimbo hanno riportato conseguenze nell’episodio.

Albero cade su un autobus in viale delle Milizie

A maggio, un albero è caduto su un autobus in viale delle Milizie, a Prati, intorno alle ore 3.30 della notte. Il conducente del mezzo è stato soccorso da un'ambulanza e trasportato in ospedale: fortunatamente è rimasto ferito solo in maniera lieve. L'albero caduto, un platano, avrebbe distrutto parabrezza dell'autobus, che è finito in frantumi. Alcune schegge hanno ferito leggermente al volto il conducente, che è stato portato all'ospedale oftalmico e curato dai medici: per lui fortunatamente solo pochi giorni di prognosi.