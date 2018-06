in foto: L’auto danneggiata dall’albero (foto di Anna Vincenzoni via Facebook)

Non pioveva né tirava vento ieri sera a Roma. Ma in via Leone IV, zona Prati, si è sfiorata comunque la tragedia: perché un grosso albero è caduto su un'auto che stava transitando, sfondandone il parabrezza. A bordo della vettura, una Ford Fiesta, si trovava una donna all'ottavo mese di gravidanza. Nonostante lo choc, né la donna né il bimbo che portava in grembo avrebbero subito conseguenze: la guidatrice è stata soccorsa da vigili del fuoco e personale del 118 e trasportata poi per accertamenti all'ospedale Gemelli, dove è arrivata in codice giallo. A denunciare l'episodio, l'ennesimo dalla dinamica simile, è stata l'assessora all'Ambiente del Municipio I, Anna Vincenzoni, che sul proprio profilo Facebook ha pubblicato le foto della pianta caduta e dei danni causati al parabrezza dell'auto: "Cara Assessora Montanari, quando vi segnaliamo un problema non lo facciamo per stalkerizzarvi o intasare la vostra posta elettronica – ha poi scritto la Vincenzoni – Lo spiega lei alla signora all’ottavo mese di gravidanza che era nell’auto perché non rispondete alle segnalazioni del Primo Municipio e che fine ha fatto il monitoraggio degli alberi?".

Sul luogo dove è caduto l'albero sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. La strada dove è avvenuto l'incidente, come riporta l'account Twitter Luceverde Roma, è rimasta chiusa al traffico fra Largo Trionfale e Piazza del Risorgimento. Per i veicoli provenienti da via Candia c'è l'obbligo di proseguire dritto in direzione di viale Giulio Cesare. I vigili del fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza il tratto di strada e monitorare gli altri alberi della zona.