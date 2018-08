In un'atmosfera che non proprio distesa, non molto incline all'accoglienza, è arrivato pochi minuti fa al centro "Mondo migliore" di Rocca di Papa, nella provincia di Roma che, secondo quanto annunciato nei giorni scorsi dalla Santa Sede ospiterà 100 migranti che erano a bordo della nave Diciotti della Guardia Costiera e che per giorni sono stati in balia del mare, al centro di una infinita polemica. Proprio mentre il pullman ha fatto il suo ingresso a Rocca di Papa, all'esterno della struttura di accoglienza erano ancora in corso le tensioni tra militanti di Casapound e antifascisti iniziate nel tardo pomeriggio di oggi.

È da quando Papa Francesco, infatti, ha dato l'annuncio dell'arrivo dei migranti che nella cittadina si sono levate vibranti proteste: dapprima alcuni cittadini, sui social network, hanno espresso il loro dissenso, anche attraverso insulti razzisti, che si possono riassumere con il concetto "i migranti qui non li vogliamo". Concetto suffragato poi, qualche ora più tardi, con l'affissione di uno striscione addirittura contro Papa Francesco nel quale si invitava il Pontefice ad ospitare i migranti in Vaticano. Nel tardo pomeriggio di oggi, poi, proprio in vista dell'arrivo dei migranti, quelli contro – militanti di Casapound – e quelli pro accoglienza, si sono radunati all'esterno del centro, generando momenti di tensione.