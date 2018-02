Questa mattina a Ostia il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, assieme al vicepresidente e assessore alla Formazione e all'Università Massimiliano Smeriglio, e al Rettore di Roma Tre Luca Pietromarchi, ha inaugurato una nuova residenza universitaria con 50 posti letti e spazi collettivi per gli studenti. La struttura è intitolata a Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso al Cairo la cui morte rimane ancora senza giustizia.

Lo studentato è all'interno dell’edificio A dell’ex Enalc hotel, dove è stato presentato il progetto di aprire un nuovo corso di laurea dell'Università Roma Tre in Ingegneria delle tecnologie per il mare, dando vita così ad un nuovo polo universitario a Ostia. Il progetto è stato presentato da Regione Lazio, Università degli Studi Roma Tre e Miur e partirà nell'anno accademico 2018/2019, rappresentando il primo corso del genere in Italia. Pronto un investimento di 8,1 milioni di euro per realizzare un vero e proprio campus universitario, nella struttura prima abbandonata.

La lettera dei genitori di Giulio Regeni.

A decidere di dedicare la residenza alla memoria di Regeni, sono stati gli studenti degli istituti superiori del X Municipio, presenti durante la cerimonia, a cui erano presenti delegazioni del Democrito, Toscanelli, Enriques, Anco Marzio, Labriola, Verne, Faraday, Carlo Urbani. I genitori di Giulio, Paola e Claudio Regeni, hanno inviato una lettera che è stata letta durante l'inaugurazione.

Buongiorno, siamo i genitori di Giulio Regeni, con commozione abbiamo appreso la Vostra proposta di intitolare la residenza studentesca al nostro caro figlio, abbiamo autorizzato con vero piacere. Grazie per averci fatto comprendere quanto la tragedia di Giulio, sia ormai nota e vicino anche agli studenti, questo è un ricordarlo ma con una modalità attiva; perché attiva è vivace è la vita studentesca. Anche Giulio ha vissuto in diverse residenze e sappiamo bene quanto scambio e circolazione di idee, avviene durante la vita vissuta insieme, oltre al piano accademico rimane importantissimo il piano delle relazioni umane, tramite le quali avvengono scambi, confronti, crescite umane e culturali. Auguriamo a tutti e tutte coloro che vivranno nella residenza Giulio Regeni, tutto il calore umano necessario a star bene per formarsi bene e soprattutto formarsi in un contesto libero di esprimere le proprie idee, nel rispetto delle diversità. Ci piacerebbe ricevere una foto a sostegno della campagna Verità e giustizia per Giulio, nella sede inaugurata. Ancora grazie, con affetto Paola e Claudio Regeni

Zingaretti: "Non è solo mafia e criminalità"

"Ostia non è solo mafia e criminalità. Faccio un appello ai mass media a non parlare di Ostia solo quando succede una tragedia. Spero che l'evento di oggi abbia lo stesso risalto, perché oggi apre qui una funzione pregiata dello Stato. Noi non dimentichiamo Ostia. – ha dichiarato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti – Qui c'è una facoltà di Roma Tre che svilupperà ricerca in un settore molto avanzato come l'energia prodotta dal mare, uno studentato con 50 posti letto per portare qui economia, vita, sapere e scienza. I ragazzi delle scuole hanno scelto di dedicarlo a Regeni: un bellissimo segnale. Il ricordo e la memoria non sono un monumento o un atto dovuto, ma in un luogo dei giovani vedere il volto di Giulio e ricordare la sua storia è un fatto politico e culturale che ci ricorda quanto sui diritti umani non si scherza e sicuramente noi non vogliamo dimenticare".

Smeriglio: "La Regione sta investendo su Ostia"

Massimiliano Smeriglio, vicepresidente della Regione Lazio con delega a Università e Ricerca, ha sottolineato: "Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto: la regione sta investendo massicciamente su Ostia che ha bisogno di rilancio e di riconoscere i propri punti di eccellenza e ha bisogno di servizi pubblici". Vinta dunque la sfida di portare l'università qui è un risultato storico e lo facciamo in questo straordinario spazio che ha avuto una vita sfortunata, chiuso dal '75 con una serie di vicissitudini complicate ma oggi è di nuovo della Regione che lo mette a disposizione di Roma Tre. Parte quindi il progetto di uno studentato e di un polo universitario dedicato alla professioni tecniche del mare".