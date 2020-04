in foto: La voragine al Pantheon (Foto di Welcome to Favelas)

Voragine in piazza del Pantheon a Roma, dove i sanpietrini che rivestono il manto stradale sono crollati, aprendo una buca di oltre un metro. La voragine si è formata nel pomeriggio di ieri, lunedì 27 aprile, in una delle piazze più famose del Mondo, nel cuore della Città Eterna che attira visitatori provenienti da ogni angolo della Terra. Un crollo improvviso a seguito del quale è stato necessario l'intervento degli agenti della polizia locale, giunti sul posto con una pattuglia del I Gruppo Ex Trevi, che hanno transennato la porzione della piazza interessata al cedimento della pavimentazione stradale in attesa del ripristino.

Nessun ferito nel crollo dei sanpietrini in piazza del Pantheon

Oggi sulla voragine che si è aperta in piazza del Pantheon dovrebbero essere effettuati ulteriori accertamenti per poi intervenire per la messa in sicurezza. Un crollo quello dei sanpietrini avvenuto in una giornata, come accade ormai da inizio marzo, in cui strade e piazze di Roma sono deserte per l'emergenza coronavirus. Nessun cittadino né turista si trovava infatti a passeggiare in zona al momento del cedimento perché le persone si trovano in casa, limitando gli spostamenti ai soli necessari. Ciò ha scongiurato che qualcuno potesse passare e restare ferito.

A gennaio una voragine si è aperta vicino al Colosseo

Il Pantheon non è l'unico monumento del centro storico di Roma nei pressi del quale si sono aperte voragini o ha ceduto il terreno. Lo scorso gennaio una voragine si è aperta a ridosso di un palazzo in via Marco Aurelio, fra via Claudia e via Ostilia, nei pressi dell'Anfiteatro Flavio, a causa di un cedimento strutturale che ha determinato la temporanea evacuazione dei residenti, fino al termine della messa in sicurezza dell'edificio.