in foto: Il giornalista di Radio Rai Simone Zazzera

Aggredito il giornalista di Radio Rai Simone Zazzera. La notizia è stata diffusa dal Cdr Giornale Radio, Fnsi e Usigrai. Stando a quanto si apprende, Zazzera stava lavorando alla Balduina, dove ieri sera è crollato il costone affianco a un cantiere edile. Sarebbe stato aggredito da un incaricato di una società di demolizioni, probabilmente quella che si occupava del cantiere.

"Ancora un'aggressione a un cronista. Il clima è diventato non più tollerabile. Questa volta la vittima è il giornalista del Giornale Radio Rai Simone Zazzera, colpito da un incaricato di una società di demolizioni, mentre faceva domande nella zona di Roma in cui si è aperta una voragine. Anche questo caso subito verrà segnalato all'Osservatorio costituito presso il ministero dell'Interno affinché vengano adottate misure idonee per consentire ai cronisti d'informare liberamente i cittadini", si legge nella nota diffusa dai sindacati.

Questo il racconto del giornalista: "Ero davanti alla sede della Impresit (rpt Impresit), la ditta che sembra responsabile del cantiere dove e' avvenuto l'incidente quando uno dei responsabili, in seguito ad alcune mie domande, si e' inalberato e ha provato a strapparmi dalle mani il cellulare. Io mi sono difeso ma ho perso gli occhiali. Cosi' l'uomo li ha presi e poi me li ha lanciati a terra andando via in auto. Non sono stato picchiato, ma aggredito solo perché facevo delle domande. Sono subito andato dai carabinieri a fare una segnalazione e domani mattina sporgerò denuncia".

Il crollo di ieri sera.

Il crollo si è verificato in via Livio Andronico, all'altezza del numero civico 28. Il cedimento del manto stradale è avvenuto attorno alle 17.30 di ieri. Un intero palazzo è stato evacuato in via precauzionale e cinque automobili sono state coinvolte nel crollo. Nella zona c'è un cantiere, aperto nello scorso mese di ottobre, che prevede la demolizione dell'ex Istituto Santa Maria degli Angeli in via Lattanzio. Al posto dell'edificio doveva essere costruito un parcheggio interrato.