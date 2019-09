Vittoria per il Lago di Bracciano: Acea non potrà più prelevare la sua preziosa acqua. La sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha respinto il ricorso presentato da Acea Ato2 contro il provvedimento di blocco delle captazioni emesso dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Una risorsa idrica quella contenuta nel bacino sabatino alle porte di Roma, che mantiene in vita un meraviglioso ma al tempo stesso delicato equilibrio di un ecosistema, composto da tanti esseri viventi animali e vegetali in passato messi a rischio dal repentino e vertiginoso abbassamento del livello dell'acqua. Fattore scatenante della crisi idrica, come emerso da un dossier Ispra, complice la siccità, le captazioni della multiservizi per alimentare il rifornimento idrico della Capitale. Una battaglia iniziata nell'autunno del 2016 portata avanti dai Comuni del Lago che, riuniti in un unico fronte e sotto una sola bandiera, hanno combattuto per la tutela del territorio, senza arrendersi, fino ad ottenere il traguardo tanto sperato.

A commentare entusiasta la notizia preziosa per il territorio del comprensorio lacustre, il vice sindaco del Comune di Trevignano Luca Galloni: "Oggi oltre alla nostra bellezza possiamo assaporare il gusto di una grande e sudata vittoria", così scrive in un post Facebook.

La crisi idrica del Lago di Bracciano

La crisi idrica del lago di Bracciano è cominciata nell'autunno di quattro anni fa, quando amministratori e cittadini rivieraschi notato l'abbassamento del livello dell'acqua registrato dalle aste idrometriche poste lungo i pontili di Bracciano e Trevignano Romano, hanno dato l'allarme, preoccupati per le ripercussioni che ciò avrebbe comportato allo stato di salute dell'ecosistema. Ad accogliere la richiesta di aiuto dei Comuni è stata la Regione Lazio, il presidente Nicola Zingaretti ha emesso un'ordinanza per imporre ad Acea lo stop dei prelievi, almeno finché il lago non fosse tornato ai suoi livelli naturali, ossia al valore dello zero idrometrico, fissato a 163,04 metri sul livello del mare. Nel frattempo l'Ente Parco ha installato un misuratore che monitora la portata dei prelievi d’acqua dal Lago di Bracciano e i dati, trasmessi in tempo reale online, sono consultabili da tutte le persone sul sito. Aggiornato al 2 settembre, il livello si attesta su -1,50 metri e i prelievi sono fermi, mentre, come si apprende dai tecnici, l'ecosistema è in ripresa.