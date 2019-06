in foto: Immagine di repertorio

Un ragazzo di 36 anni, Marco Trappetti, è morto questa notte in un incidente stradale sulla Superstrada Vasallanese al km 8, tra Orte e Vasanello. L'uomo, che viaggiava sulla sua Volkswagen Tiguan, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada, schiantandosi contro un albero. L'impatto per lui è stato purtroppo fatale: è morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nell'incidente. Non sarebbero coinvolte altre vetture: nonostante la dinamica sia ancora completamente da chiarire sembra che Marco Trappetti sia andato fuori strada da solo, forse per un colpo di sonno o una fatale distrazione. Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Orte ma, purtroppo, per lui non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Il corpo è stato portato all'obitorio di Belcolle. Trappetti era originario di Narni, e lavorava nella cittadina come trasportatore.

Soriano nel Cimino, morto Riccardo Carinella, organizzatore della Sagra delle Castagne

Nella giornata di ieri un altro incidente stradale ha portato via la vita di un uomo molto stimato nel suo paese d'origine. Si tratta di Riccardo Carinella, 49enne di Soriano nel Cimino e storico organizzatore della Sagra delle Castagne che ogni anno si svolge nella cittadina. L'uomo, padre di una figlia adolescente, si è schiantato con la sua auto mentre percorreva la Superstrada 675 a Terni. Non sarebbero coinvolte altre auto nel sinistro: Carinella, infatti, avrebbe perso da solo il controllo della sua macchina, uscendo dalla carreggiata. I soccorsi sono giunti subito sul posto e all'inizio non sembrava che le sue condizioni fossero così gravi: purtroppo è peggiorato in poco tempo e i medici non sono riusciti a rianimarlo e a salvargli la vita. Tutta Soriano nel Cimino è in lutto: Carinella, oltre a organizzare ogni anno la Sagra delle Castagne, aveva fondato il gruppo dei musici del Rione Trinità.