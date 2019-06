Lutto a Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo. Riccardo Carinella, residente nel paese e tra gli organizzatori della famosissima Sagra delle Castagne che si tiene ogni anno tra ottobre e novembre a Soriano, è morto a causa di un incidente stradale. Il 49enne stava percorrendo la Superstrada 675 a Terni quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua macchina ed è morto. Carinella ha sbandato ed è finito fuori dalla carreggiata, schiantandosi in modo violento con la macchina. I soccorsi del 118 sono giunti immediatamente sul posto: inizialmente non sembrava che l'organizzatore della famosa Sagra e fondatore del gruppo dei musici del Rione Trinità fosse così grave. Sembrava infatti che le ferite riportati fossero serie ma non mortali. Le sue condizioni però si sono aggravate improvvisamente e Riccardo Carinella è morto poco dopo. Nell'incidente, la cui dinamica non è ancora molto chiara, non sono coinvolte altre vetture. Carinella lascia non solo una Soriano nel Cimino affranta, ma anche una moglie e una figlia adolescente.

Soriano nel Cimino, morto Botan Dumitru: è caduto in un dirupo col trattore

Soriano nel Cimino piange ben due persone in questi ultimi due giorni. Nella tarda mattinata di ieri, infatti, un ragazzo di trent'anni è morto mentre stava lavorando in un bosco in località Acquaspasa. Il giovane si chiamava Botan Dumitru: impiegato in una ditta boschiva, stava raccogliendo la legna col suo trattore quando è caduto in un dirupo, rimanendo schiacciato dal mezzo pesante. Sembra che in quel tratto il terreno fosse molto in pendenza, e potrebbe essere stato proprio quello ad aver fatto sbandare e cadere Dumitru. I soccorsi giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decessi: il 30enne, infatti, è morto praticamente sul colpo. Dumitru era originario della Romania, ma da tempo viveva a Vetralla con la moglie e il figlio di nemmeno tre anni: era molto stimato nella sua comunità.