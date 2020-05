Brutto incidente questa notte tra Civita Castellana e Corchiano, in provincia di Viterbo. Per cause ancora da accertare, una macchina con a bordo cinque ragazze è uscita fuori strada poco prima delle 4 del mattino in località Ponte delle Tavole. Poteva essere una tragedia: fortunatamente l'auto, dopo un testacoda, ha arrestato la sua corsa senza impattare né con altri veicoli, né contro alberi o muretti. Per le cinque ragazze, solo ferite lievi e tanto spavento: solo una di loro ha riportato lesioni più gravi delle altre, si è rotta una gamba a causa dell'incidente. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 per medicare le giovani e i carabinieri, per indagare sulla dinamica dell'incidente, che fortunatamente non ha coinvolto altre vetture.

Scontro auto moto sulla Salaria, morto un 26enne

Un altro incidente, purtroppo dall'esito tragico, si è verificato ieri pomeriggio in via Salaria, all'altezza di Ponte Buita, in provincia di Rieti. Per cause non ancora da accertare una macchina e una motocicletta si sono scontrate intorno alle 16 all'altezza del chilometro 60,200: purtroppo ad avere la peggio è stato il centauro, sbalzato dalla sella e finito rovinosamente sull'asfalto. A chiamare i soccorsi, il conducente dell'auto: sul posto è giunto il personale sanitario del 118 con un'eliambulanza per trasportare il ferito in ospedale, le cui condizioni sono apparse da subito gravissime. Il giovane di 26 anni è stato portato all'ospedale Agostino Gemelli di Roma, ma nonostante i vari tentativi di rianimarlo non c'è stato nulla da fare, è morto a causa delle gravi ferite riportate.